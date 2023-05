Maltempo, mamma attraversa la strada allagata con il passeggino: il bambino cade in acqua

La strada è allagata, ma una mamma che porta con sé suo figlio nel passeggino decide di attraversare ugualmente sfidando la fiumana d'acqua. Una situzione rischiosa, che si conclude con la caduta del bambino.

Maltempo, bambino cade dal passeggino nella strada allagata

Il maltempo ha colpito duramente la Spagna. In particolare le Isole Baleari, l'Andalusia, l'Estremadura e la Comunità Valenciana. Notevoli problemi in tutto il Paese con strade allagate e immagini condivise da centinaia di persone sui social. In questo video si vede una donna a Molina de Segura attraversare con il passeggino una strada completamente invasa d'acqua. Il bambino cade in acqua e viene fortunatamente soccorso da un passante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 12:33

