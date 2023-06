Fulmine colpisce papà e figlio di 6 anni mentre camminano mano nella mano: l'uomo è morto sul colpo, il piccolo dopo un mese di agonia

di Redazione web

Papà e figlio di 6 anni muoiono a due settimane di distanza. Erano stati colpiti da un fulmine, mentre camminavano mano nella mano lo scorso 15 maggio. Il 34enne Matthew Boggs, che era andato a prendere il suo figlio più piccolo a scuola, è morto per primo. Dopo aver lottato un mese in ospedale, anche il piccolo Grayson si è arreso.

Salvo il fratello

Una tragedia doppia, avvenuta davanti all'altro figlio (11 anni) rimasto fortunatamente illeso.

Nelle ultime quattro settimane, il piccolo Grayson è stato al Baylor Scott & White McLane Children's Medical Center a lottare per la sua vita. I membri della famiglia hanno detto che le preghiere per il bambino sono arrivate da tutto il mondo mentre era in coma. Martedì, quando era chiara la situazione, è stata presa la decisione di staccare la spina e lasciarlo andare.

