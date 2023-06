Bambino di 4 anni ucciso da un ictus, il papà di Evan: «Perché è successo a noi? Non trovo risposta»

di Redazione web

Evan Giroletti aveva solo quattro anni: il bambino è morto lunedì al Civile di Brescia a causa di un'emorragia cerebrale, un ictus che anche per i medici dell'ospedale risulta essere rarissimo tra i bimbi. «Continuo a chiedermi perché sia successo a noi, non trovo risposta», dice papà Andrea.

Malore improvviso, muore un bimbo di 4 anni: «Emorragia cerebrale». L'intero paese sotto choc

Kata scomparsa, sequestrato lo spazzolino: si cercano prove dal dna. L'ipotesi: rapita per un regolamento di conti

Evan, morto per ictus a 4 anni

Oggi i funerali di Evan a Esine, dove nessuno si dà pace per la morte improvvisa. Sono tante le persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al bambino e un abbraccio ai genitori. «Aveva l’argento vivo addosso - racconta il papà come riporta il Corriere della Sera – non stava mai fermo.

Cosa è successo

La tragedia si è consumata lunedì mattina. La mamma di Evan, Glenda Agostani, lo accompagna a scuola ma poco dopo arriva una telefonata dalle maestre: il bambino sta male, vomita, ha mal di testa. Va a riprenderlo, lo porta a casa e il figlio sembra stare meglio, si addormenta e nel pomeriggio gioca. Poi un cedimento improvviso, Evan non riesce a reggersi. Segue la corsa al pronto soccorso di Esine, dove viene effettuata una tac che fa decidere ai medici per un trasferimento al Civile di Brescia, ma per il bambino non c'è niente da fare.

Donati gli organi

I genitori di Evan, che hanno altri quattro figli, hanno autorizzato il prelievo di organi. Le sue cornee sono state donate e il suo sorriso continuerà a splendere negli occhi di qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Giugno 2023, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA