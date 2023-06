TheBorderline, quanto guadagnano con i video su Youtube. I follower aumentano dopo l'incidente: «Smettete di guardarli»

«Ho perso mio figlio per una bravata», questo dice il papà di Manuel Proietti, il bambino di 5 anni morto nel drammatico incidente di Casal Palocco mentre era in auto con la mamma, Elena Uccello, e la sorellina Aurora. Una Smart schiacciata da una Lamborghini con a bordo i TheBorderline, gli youtuber che dalla loro nicchia di follower sui canali social sono balzati alle cronache nazionali dopo la tragedia. Matteo Di Pietro, il ventenne alla guida, è ora indagato per omicidio stradale ed è risultato positivo ai cannabinoidi.

Bimbo morto a Roma, un testimone: «Dopo lo schianto continuavano a filmare. Quel suv sfrecciava da giorni»

Bambino morto nell'incidente a Roma, lo youtuber alla guida positivo alla cannabis: è indagato per omicidio stradale

TheBorderline, quanto guadagnano

Di "bravata" hanno parlato anche i familiari del gruppo di amici, che alcuni testimoni sul luogo dell'incidente hanno sentito rassicurare i figli dopo lo schianto. Una bravata che ha distrutto una famiglia, ma che è molto più di un sempplice video da caricare online: dietro il canale Youtube girano soldi, e tanti.