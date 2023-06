Mamma a 5 anni, l'incredibile caso di Lina Medina: la bambina più giovane nella storia ad aver partorito. «Mai ricevuto aiuto»

di Redazione web

Lina Medina è la più giovane mamma che il mondo ricordi: ha partorito un figlio sano a soli 5 anni. Il caso, che ancora oggi tra alcuni medici ed esperti desta dubbi e perplessità, fu illustrato nei dettagli dal dottor Edmundo Escomel alla rivista 'La Presse Médicale' il 31 maggio del 1939. Leggenda o realtà, la vicenda ha comunque fatto scalpore e ha catturato negli anni l'attenzione di diverse testate autorevoli. Questi i fatti raccolti dalla stampa dell'epoca, secondo quanto riportato dai medici che l'avevano in cura: la bambina aveva manifestato un'abnorme dilatazione dell'addome, tanto da indurre i genitori a farla visitare nel sospetto che potesse trattarsi di una formazione tumorale.

Lina, mamma a 5 anni

Lina era una ragazza peruviana che viveva in un remoto villaggio delle Ande e non aveva problemi di salute, fino a quando il suo stomaco non ha cominciato a gonfiarsi in modo anomalo, tanto che i genitori pensavano si trattasse di un tumore addominale. Solo una volta in ospedale, dove il padre l'aveva portata per accertamenti, si scoprì che la bambina era incinta di sette mesi. Lina diede alla luce un figlio sano tramite taglio cesareo il 14 maggio 1939, stupendo persino i medici che le diagnosticarono una rara condizione: la pubertà precoce.

Lo stupro

La gravidanza di Lina, però, non è solo un raro caso medico. Suo figlio, chiamato Gerardo come il medico che l'ha fatto nascere, è anche il frutto di una violenza sessuale su quella che allora era solo una bambina. I sospetti si concentrarono sul padre, Tilburelo, arrestato per incesto e poi rilasciato per mancanza di prove. Non è mai stato rivelato chi fosse il vero padre del bambino.

La storia

Gerardo è morto a 40 anni, nel 1979, per una malattia ossea. Secondo quanto riportato, fino all'età di dieci anni ha creduto che Lina fosse sua sorella, per poi apprendere la scioccante verità. La mamma più giovane della storia ha poi avuto un secondo figlio all'età di 34 anni, nato dal marito Raul. L'uomo, in un'intervista rilasciata 20 anni fa al Telegraph India, ha lamentato l'assenza di assistenza data alla moglie al momento del primo - incredibile - parto: «Viveva in una casa angusta in un quartiere povero e pieno di criminalità». Non è chiaro se Lina sia ancora viva, ma ora avrebbe 89 anni e rimane la persona più giovane ad aver mai partorito.

