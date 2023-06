Si tuffa nel lago di Lases e non riemerge: Alessandro morto a 31 anni sotto gli occhi del padre

di Redazione Web

È morto all'ospedale Santa Chiara di Trento un 31enne che nel tardo pomeriggio di ieri era stato recuperato dai soccorritori dalle acque del lago di Lases, da cui non era riemerso dopo un tuffo.

Morto dopo un tuffo nel lago di Lases

La vittima, Alessandro Zanella di Lavis, era in compagnia del padre, quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lona-Lases e Albiano ed i carabinieri, oltre al personale di soccorso e ai sommozzatori. Dopo alcuni minuti il corpo è stato localizzato e recuperato. L'uomo è stato rianimato sul posto, ma è deceduto in serata in ospedale.

