Colazione a Milano, il post polemico dello speaker: «Cappuccino e brioche a 8 euro». Le critiche: basta non andare in centro

Colazione, cara mi costi. Un tema molto caro agli italiani, legati alla tradizione della colazione al bar, rigorosamente a prezzi contenuti. Un caffé? Non più di un euro. E la brioche (o cornetto)? Massimo 1,50. Così, quando si va oltre, spesso scatta la polemica. L'ultimo ad aprire la discussione è lo speaker radiofonico Matteo Caccia, che dopo una colazione a Milano ha commentato la cifra spesa, allegando la prova dello scontrino.

Un cappuccio e una Brioche 8€.

Milano mia. pic.twitter.com/zvrCSfT3vy — matteo caccia (@matteocaccia) July 26, 2023

Quanto costa la colazione a Milano?

«Cappuccino e brioche 8 euro.

«Ci sono bar da 2,80 € per entrambi... dipende dove si va, se ci si siede e ci si fa servire», si legge in un altro commento. Ma c'è chi ci scherza su: «È la punizione per averla chiamata brioche e non cornetto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 13:38

