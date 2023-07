Fa colazione al bar e paga con carta: spunta il sovrapprezzo di un euro. La signora si infuria e chiama i vigili

di Redazione web

Vai al bar e decidi di pagare con il bancomat? C'è il sovrapprezzo di un euro. Non bastassero le polemiche, che vanno avanti da anni, sulle commissioni bancarie per i pagamenti digitali - specie dopo che l'anno scorso il governo dell'allora premier Mario Draghi decise di mettere al bando i "rifiuti" della carta da parte dei commercianti - c'è chi fa il furbo e sceglie di ricaricare i costi sul consumatore.

Saldi, nuove regole in arrivo: «Stop a sconti farlocchi», cosa cambia. Sanzioni fino a tremila euro

Insalata del supermercato, dentro al sacchetto c'è una falena: il video lascia senza parole

Un euro in più per pagare col bancomat

I furbetti sono ovunque e certamente quello che vi raccontiamo non è il primo né l'ultimo caso, ma è emblematico di quello che accade quando il cliente viene considerato (lui sì) come un bancomat dal quale prelevare quando e quanto si vuole. Accade a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e la storia viene raccontata dal quotidiano Il Gazzettino: una signora è entrata nel bar e si è sentita maggiorare il prezzo della colazione - cappuccino e brioche - di un euro perché aveva deciso di pagare con carta. Nel dettaglio, 2 euro per il cappuccino, 1,50 per la brioche, 20 centesimi di servizio al tavolo e 1 euro per aver pagato col bancomat. Totale: 4,70 euro.



La donna, racconta Il Gazzettino, si è risentita e ha chiesto spiegazioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Luglio 2023, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA