Regno Unito, pub aperti solo se i clienti ordinano un "pasto sostanzioso", scoppiano dibattiti e ironia sul web: «Una pinta di Guinness vale?»

Secondo le nuove norme di sicurezza annunciate da Boris Johnson lunedì 12 ottobre, i pub britannici potranno restare aperti e servire alcolici solo ai clienti che ordineranno anche un "pasto sostanzioso". Nel Regno Unito si è aperto dunque un dibattito (un po' come da noi per la definizione "congiunti"), sul significato di questa espressione: quali alimenti e in che quantità soddisfano il requisito di "pasto sostanzioso"? La reazione del web, fra ironia e incredulità, non s'è fatta attendere.

Il segretario di Stato per gli Affari Interni e il Governo locale, Robert Jenrick, ha specificato alla stazione radio LBC che un pacchetto di patatine non rientra nella definizione, mentre il Cornish Pasty sì. Si tratta di un comunissimo fagottino ripieno di carne, cipolle e patate, originario della Cornovaglia, normalmente consumato come street food, da passeggio. Jenrick invece ha sottolineato che il Cornish Pasty potrà essere considerato "pasto sostanzioso" solo se servito su un piatto con contorno di patatine o insalata, e consumato seduti al tavolo.

Secondo il nuovo sistema di lockdown a tre livelli implementato nel Regno Unito, nelle zone più rischiose i pub e i bar dovranno chiudere o operare solo come "ristoranti". Il primo ministro Johnson in televione è stato chiaro: «L'alcol potrà essere servito solo come accompagnamento di un pasto». Insomma, no fagottino, no party.

I commenti sarcastici, come prevedibile, sono spuntati come funghi sui social network. «"SUBSTANTIAL MEAL" is the new "CONGIUNTO". Perché tutto il mondo è paese» twitta la giornalista di SkyTg24 Liliana Faccioli Pintozzi. Il conduttore radiofonico inglese Stig Abell si immagina come questa norma influisca sul corteggiamento: «Ti andrebbe di uscire per un pasto sostanzioso con me?» Ma c'è anche chi propone un'interpretazione alcolica, sostenendo che otto pinte di birra contino come "zuppa del giorno".

Eight pints of Guinness more likely to count as a substantial pub meal pic.twitter.com/RcKHc2ohiP — Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) October 13, 2020

