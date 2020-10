Coronavirus, Johnson annuncia lockdown con tre livelli: Liverpool potrebbe essere l'area con maggiori restrizioni

Liverpool potrebbe affrontare restrizioni più severe rispetto alle altre aree del Regno Unito. Nella zona è stato dichiarato uno stato di allarme molto alto e questo potrebbe comportare un ulteriore restrizione rispetto a quelle ipotizzate su tre livelli del presidente Johnson.

"Un lockdown generale" come in primavera "non sarebbe la cosa giusta" ma allo stesso tempo "non possiamo lasciare che la malattia faccia il suo corso: ciò porterebbe a molte morti e il sistema sanitario sarebbe sopraffatto". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson comunicando al parlamento britannico la decisione di introdurre un lockdown con "tre livelli" di gravità delle restrizioni a seconda delle zone del Regno.

Il sistema a tre livelli vedrà diverse parti dell'Inghilterra collocate in diverse categorie a seconda dei tassi di infezione, con le aree di livello più alto che dovrebbero affrontare le restrizioni più severe. Ecco in cosa consistono i tre livelli:

Livello medio:coprirà la maggior parte del paese e consisterà nelle attuali misure nazionali, come la regola del sei e la chiusura alle 22:00.



Livello alto: riflette molte delle attuali restrizioni locali, in queste aree alle persone sarà impedito di mescolarsi con altre famiglie. Ma saranno consentite riunioni fino a sei persone all'aperto in spazi pubblici e giardini privati.

Livello molto alto: applicando alle aree in cui le velocità di trasmissione sono più preoccupanti, i pub e i bar saranno costretti a chiudere e sarà vietata ogni forma di aggregazione. A gruppi fino a sei persone potrebbe ancora essere consentito di incontrarsi all'aperto in spazi pubblici, ma saranno imposte ulteriori restrizioni in base alle discussioni con i leader locali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 20:02

