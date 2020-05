Coronavirus, il governo finalmente chiarisce chi sono i congiunti

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Maggio 2020, 17:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dasi potrà andare a far visita aiA Breve il governo pubblicheràle risposte alle domande più frequenti sul decreto che sancisce l'inizio della Fase 2 daIl chiarimento sul termine "Congiunti" arriva, tuttavia, in parte anche dalIl decreto è stato già pubblicato in Gazzetta dopo essere stato annunciato dal presidente del consigliodomenica scorsa. Restano da approfondire altre questioni come gli spostamenti all’interno della Regione per svolgere attività motoria e la possibilità di recarsi presso le seconde case che si trovano nella Regione di residenza.A Palazzo Chigi stanno lavorando per gli ultimi ritocchi.I "congiunti" che da lunedi sarà possibile incontrare all'interno della propria regione sono i familiari consanguinei, in linea retta e in linea orizzontale. E dunque:. Sotto il termine "affini" vanno anche i familiari acquisiti da parte del coniuge. Nessun dubbio sui legami giuridici, ma ci sarà molto, Avvocato dello Stato e presidente dell'Associazione Democrazia nelle Regole, in merito all'interpretazione del DPCM che ha autorizzato gli incontri anche fra "congiunti" a partire dal prossimo 4 maggio, ricorda come "il termine 'congiunto' sia citato anche nel codice penale", e sottolinea che nella nozione non sarebbero "a rigore ricompresi neppure i fidanzati".