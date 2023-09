Regina Elisabetta, a un anno dalla morte dove e con chi sono i suoi amati corgi e il suo adorato pony

di Redazione web

Oggi, 8 settembre, è l'anniversario della morte della Regina Elisabetta II che è mancata lo scorso anno nella sua residenza a Balmoral. La Royal Family che, in questo momento, si trova proprio in Scozia, sta rendendo omaggio alla compianta sovrana che era molto amata anche dai suoi animali. Elisabetta, infatti, fin da bambina, è stata circondata da cani e cavalli che l'hanno accompagnata nelle fasi più importanti della sua vita. In molti si sono chiesti dove si trovino ora i suoi corgi e il suo amato pony.

Gli animali di Elisabetta II

Elisabetta II, com'è noto, amava moltissimo gli animali, soprattutto i suoi corgi, Muick e Sandy, che la seguivano ovunque: erano sempre al suo fianco a Buckingham Palace, anche durante gli incontri istituzionali più importanti. Quando la regina morì, i suoi amici a quattro zampe vennero affidati a un funzionario di Palazzo molto fidato. I due cagnolini, però, erano stati un dono del principe Andrea e delle sue figlie, le principesse Eugenia e Beatrice. Ecco, quindi, che dopo la morte di Elisabetta, i corgi sono stati affidati di nuovo al figlio che, però, li ha lasciati con l'ex moglie, Sarah Ferguson, Duchessa di York che ha fatto sapere ai fan, con una foto su Instagram, che entrambi stanno bene.

La Regina Elisabetta II era, inoltre, molto affezionata al suo pony nero Emma che è in custodia al fidato stalliere Mr. Pendry. Durante la marcia funebre dello scorso anno, il cavallo aspettò l'auto con la bara della regina: Mr. Pendry fece "inchinare" Emma al passaggio della sovrana.

