Regina Elisabetta, ecco perché ha scelto Balmoral per morire: il momento segreto con Filippo

LOLNEWS.IT - A 96anni la Regina Elisabetta si è spenta nella sua amatissima tenuta di Balmoral, in Scozia, dove nel tardo pomeriggio di ieri i familiari più stretti si sono radunati per porgerle l’ultimo saluto.

Le immagini di Harry straziato dal dolore hanno fatto il giro del web, mentre risuonano ancora le prime parole di Re Carlo III che ha ringraziato per tutto l’amore ricevuto dal mondo intero.

Cosa accadde in segreto con Filippo?

Perché la Sovrana ha voluto addormentarsi proprio nel castello accanto al fiume Dee nelle Highlands scozzesi? Cosa successe in segreto con Filippo (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 11:20

