Carlo III verrà proclamato Re domani: oggi l'incontro con la premier, alle 18 il primo discorso. Il programma completo

Dopo l'addio alla Regina Elisabetta, che si è spenta nel pomeriggio di ieri, si aspetta solo il momento della formale proclamazione del principe Carlo, adesso Re con il nome di Carlo III. Il figlio di Lillibet e del principe Filippo, sarà formalmente proclamato domani, secondo quanto riporta il Times: indicazioni prcedenti prevedevano invece che la proclamazione avvenisse oggi. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.

Fiori e messaggi alle ambasciate di tutto il mondo

Intanto fiori e messaggi di condoglianze sono stati lasciati davanti alle sedi diplomatiche britanniche e davanti a luoghi di culto in tutto il mondo in seguito alla scomparsa della regina Elisabetta II, riporta la Bbc, che pubblica le immagini di gruppi di persone raccolte davanti alle ambasciate britanniche a Washington e Tokio, dei fiori depositati vicino alla fotografia di Elisabetta davanti alla St Andrews Cathedral di Sydney e accanto al monumento dedicato ad Elisabetta ad Ottawa.

Il programma

Oggi all'arrivo del nuovo re Carlo III, alle 13, ci sarà il saluto con dei colpi in aria: dopo l'incontro con la Truss, Carlo registrerà un discorso per la Nazione che verrà poi trasmesso alle 18. Le campane suoneranno a Westminster Abbey e alla cattedrale di St.Paul (un rintocco per ogni anno della Regina), dove si terrà una messa alla presenza della premier e di altri membri del governo.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Sabato (domani) Carlo verrà proclamato Re e la cerimonia verrà trasmessa in televisione: le bandiere torneranno ad alzarsi per 24 ore per la proclamazione e il Re avrà un'udienza con il primo ministro. Domenica invece il feretro di Elisabetta sarà portato a Edimburgo, lunedì è in programma una processione e House of common e House of lords arriveranno a Westminster per le condoglianze. Martedì il feretro andrà invece a Buckingham Palace.

Ecco la prima pagina di Leggo di oggi https://t.co/jyiFYZ0FP0 pic.twitter.com/9SIb2fK8hg — Leggo (@leggoit) September 9, 2022

E ancora, mercoledì l'arcivescovo di Canterbury terrà una messa, con presumibilmente migliaia di persone che aspetteranno il feretro della Regina che passerà per le strade. Da giovedì a domenica inizieranno ad arrivare i capi di Stato per il funerale ufficiale, che si terrà a Westminster Abbey nella giornata di lunedì (19 settembre). Il feretro sarà poi portato al castello di Windsor, così come quello del principe Filippo, che sarà spostato per unirsi a quello della amata Elisabetta.

Il segretario: impassibile ma ricca di humour, per Diana soffrì

Il 1992 «fu l'anno più difficile per lei, più degli ultimi con gli scandali di Andrea e la fuga di Harry e Meghan. E un'altra cosa più complicata fu gestire William e Harry dopo la morte di Diana. Ma ce la facemmo». Su La Repubblica le parole di Richard Winston 'Dickie' Arbiter, 82 anni, che è stato il segretario e portavoce di Elisabetta II per oltre un decennio dal 1988. «Dopo la morte di Diana la accusarono di non essere triste, ma si è comportata allo stesso modo quando spirarono sua sorella, sua madre o persino Filippo. I reali, i Windsor, non devono mostrare emozioni o sentimenti, perché non vogliono essere interpretati. Per loro è come una ferita in un'armatura», dice.

Arbiter parla della «stabilità», dell'«equilibrio», del «pragmatismo» della regina. «Elisabetta II non cambiava mai. Al massimo si adattava», dice. Ricorda che «non ci si permetteva mai di parlare direttamente alla Queen». «Lei parlava, tu rispondevi soltanto. Ma se la guardavi negli occhi, sì, riconoscevi il suo humour inconfondibile. E soprattutto - afferma - trattava tutti allo stesso modo». E ricorda il passato. «Era il luglio del 1988, avevo appena iniziato e fui invitato a Balmoral. Mi venne detto: 'Preparati che tra mezz'ora andiamo a fare un picnic con la regina'». Racconta di Elisabetta II che «spunta dal nulla e mi fa: 'Dai, saliamo in macchina!». «Guida lei. Amava guidare - prosegue - A un certo punto, sparecchio e mi appresto a lavare i piatti. Ma una voce mi fa: 'No, aspetta!'. Era la regina Elisabetta, che mi disse: 'Io lavo i piatti, tu li asciughì».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA