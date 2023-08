«Re Carlo pronto a svecchiare il palazzo. Ecco il suo progetto». I rumors su una prossima abdicazione

di Redazione Web

Re Carlo sarebbe pronto ad abdicare per lasciare il trono al figlio William. Secondo il Sunday Times, che riporterebbe una fonte vicina a Buckingham Palace, Re Carlo starebbe decidendo di tenere per sé ‘il ruolo di stabilizzatore e continuatore, per poi lasciare il posto al suo primogenito. Si tratta di un progetto che sarebbe disposto a realizzare nei prossimi anni allo scopo di svecchiare il palazzo.

Il progetto

«Lui sarà un sovrano ad interim», ha chiarito la stampa britannica, «una cerniera tra passato e futuro, lasciando al figlio William il compito di rinnovare e modernizzare radicalmente la monarchia britannica. Il progetto di abdicare è una possibilità che potrebbe concretizzarsi perché il padre vuole evitare che il suo erede debba aspettare troppo tempo per avere la corona in testa, come è successo a lui». Di fatto Carlo resterebbe sovrano, ma tutti gli impegni reali vedranno la presenza costante di William.

La storia

«Quando era giovane, Carlo sarebbe stato un re piuttosto riformista, ma ha assunto il trono in un momento di divisioni per la nazione.

