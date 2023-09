Scansiona un QR code su una lapide e finisce per piangere: «Voglio un amore come questo». Il video è virale

di Redazione web

L'idea di posizionare sulle lapidi al cimitero un QR code da scansionare per conoscere la storia dei defunti si sta diffonfendo sempre più in diversi paesi del mondo, compresa l'Italia. Un'iniziativa che permette a chiunque si trovi a far visita ai propri cari di accedere a ricordi ben più vividi di quelli trasmessi da una classica fotografia. Proprio scansionando il codice sulla tomba di una coppia di sconosciuti, un utente di TikTok si è emozionato al punto tale dal voler condividere ciò a cui ha assistito in un video pubblicato sui social e diventato virale.

Il video sulla lapide

«Questo video ha arricchito la mia settimana», scrive l'utente di TikTok @kincrests all'inizio della clip in cui mostra il momento in cui ha scansionato il QR code presente su una lapide e scoperto le immagini archiviate al suo interno. Si tratta di un vecchio video in bianco e nero di due giovani ballerini che danzano insieme. Se in un primo momento si potrebbe pensare che i due defunti fossero una coppia sepolta in giovane età, pochi secondi dopo le cose diventano più chiare. Un altro video mostra gli stessi ballerini, molti anni dopo, scatenarsi ancora come ai vecchi tempi. «Sono stati i ballerini più incredibili che abbia mai visto, è così bello che continueranno a ballare insieme per tutta la vita…» spiega con emozione l'autore nella descrizione del video che non ha impiegato molto tempo diventare virale.

I commenti

Nel giro di pochi giorni, il video ha accumulato più di 5,3 milioni di visualizzazioni, più di 840.000 "Mi piace" e commenti di ogni genere, la maggior parte dei quali provenienti da utenti entusiasti di vedere le immagini. «Adesso danzano nel cielo», «Sto piangendo, voglio un partner con cui ballare swing», «Abbiamo bisogno di codici QR sulle tombe.

