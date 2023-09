Sposa scappa dal matrimonio dopo il "sì" per andare dalla nonna Gemma in ospedale: «Volevo che mi vedesse col vestito bianco»

di Redazione Web

La bellissima sposa di 24 anni, Jessica Colalillo, lascia il matrimonio insieme allo sposo, Adam, poco dopo aver detto il fatidico "lo voglio". La cerimonia che attendeva da così tanto tempo sarebbe stata perfetta se solo nonna Gemma Russo, italiana di 88 anni, non fosse caduta poco prima del grande giorno. Purtroppo, la caduta l'ha lasciata allettata, in ospedale, incapace di muoversi per vedere la nipotina in abito da sposa.

«Già durante l'addio al nubilato la nonna non faceva che dire quanto fosse emozionata di vedermi camminare lungo la navata», dice Jessica, «Purtroppo, tre settimane prima del mio matrimonio è caduta ed è dovuta rimanere in ospedale». La giovane sposina, però, non si è data per vinta: voleva assolutamente realizzare il sogno della nonna, oltre che il suo, quindi ha pianificato di sorprenderla appena dopo aver pronunciato i voti nuziali.

La sorpresa alla nonna

Quando Jessica, insieme al novello marito Adam, è corsa a trovarla, nonna Gemma non poteva credere ai suoi occhi ed è impazzita di gioia per poi inondare la nipote di complimenti su quanto fosse bella. «Il giorno prima abbiamo avvisato l'ospedale sul fatto che saremmo passati.

Jessica ha poi aggiunto che lo staff dell'ospedale Juravinski a Hamilton, in Ontario, era così felice di partecipare a questa iniziativa che ha portato nonna Gemma fuori, in sedia a rotelle, per la grande rivelazione, secondo quanto riportato dal DailyMail.

Nonna Gemma, ci rassicurano, è fuori dall'ospedale e si sta riprendendo bene. «L'ho vista la scorsa settimana e riesce ad alzarsi e a mangiare da sola» conferma Jessica.

