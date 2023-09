Mamma scopre lo strano sintomo in gravidanza: «Tutto quello che tocco diventa blu». La spiegazione scientifica

di Redazione web

Strano sintomo della gravidanza per una futura mamma rimasta molto stupita nello scoprire che il suo sudore stava diventando blu. La donna, che scherzando ha detto di pensare che si stesse trasformando in un "Puffo", ha condiviso quanto le stava accadendo in un video pubblicato sui social per cercare una spiegazione allo strano fenomeno.

Mamma incinta con tumore al cervello decide di non abortire: «Uccidere il mio bambino non mi avrebbe salvata»

Mamma ha tre figlie con la sindrome di Down, dopo i parti la scoperta choc: «Ce l'ho anch'io, ma non lo sapevo»

Sudore blu in gravidanza, lo strano sintomo

In un video pubblicato su TikTok, la futura mamma Keisha Sethi, 24 anni, ha condiviso lo strano fenomeno scoperto durante la gravidanza: il suo sudore stava diventando blu, lo aveva notato guardando le macchie - simili all'inchiostro - lasciate su abiti, lenzuola e persino slla tavoletta del water. La giovane è poi andata alla ricerca di una spiegazione, per scoprire che si trattava di una condizione rara, ma possibile per una donna incinta. Nel video, Keisha spiega: «Sto letteralmente facendo diventare blu le superfici. Ieri sono andata in bagno e quando sono scesa dalla tavoletta del water, era blu. Letteralmente blu. E non indossavo nulla di blu». Poi mostra la maglietta che indossava a letto quella notte, una semplice canottiera bianca, ma sulla quale pare sia stata lanciata della vernice blu. Alla fine, la tiktoker spiega anche la causa di questa strana condizione. «Io e il mio compagno abbiamo cercato su Google fino all'una di notte, ed è stato molto sollevante sapere che alcune altre donne hanno sperimentato lo stesso», dice, per poi condividere uno screenshot di uno degli articoli che ha trovato con maggiori dettagli sulla condizione chiamata "cromidrosi".

Che cos'è la cromidrosi

L'articolo di Healthline recita: «La cromidrosi è una condizione davvero rara in cui si ha una quantità eccessiva di lipofuscina nelle ghiandole sudoripare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA