Mamma ha tre figlie con la sindrome di Down, dopo i parti la scoperta choc: «Ce l'ho anch'io, ma non lo sapevo»

Scopre di avere la sindrome di Down a 23 anni, dopo aver partorito tre bambine con la stessa condizione. Ashley Zambelli, mamma statunitense che ha raccontato la vicenda su TikTok, non si era mai accorta del suo problema.

Ma quando ha saputo che anche il suo terzo figlio sarebbe nato con la sindrome di Down, ha deciso di sottoporsi a un test genetico che ha rivelato il cromosoma in più.

La sua è una forma rara di questa condizione, che non si è manifestata come nei casi più classici e che colpisce solo nel 2 percento dei casi le persone.

Il racconto della mamma

«Quando lo racconto, la gente non mi crede. Mi dicono che non è possibile, che non sembra che io ce l'abbia. Invece ho la sindrome di Down, come le mie figlie», ha raccontato in un video su TikTok la mamma. «Molte persone lo associano a una disabilità facciale, ma questa disabilità non è sempre visibile all'occhio», ha aggiunto.

Ad esempio, ha avuto alcune difficoltà di apprendimento a scuola, o problemi fisici alle ginocchia e alla mascella che ne influenzavano i movimenti. O ancora, una frequenza cardiaca elevata. Difficile immaginare che potessero essere situazioni legate alla sindrome di Down, ma col senno del poi si è resa conto che in effetti era proprio così.

Come l'ha scoperto

È stato suo marito Taylor a spingerla a fare il test genetico. Altri segni che adesso hanno una spiegazione: ha le orecchie più basse, un tono muscolare non molto elevato, problemi con la memoria a breve termine e molto spesso non capisce l'umorismo.

«Quando ho ricevuto la chiamata nella quale mi dicevano della diagnosi, ero felice! Ho sempre avuto alcune complicazioni varie durante la mia vita che non avevano mai senso per i medici, ma ora sì», ha rivelato a People.

«I miei amici e la mia famiglia sono rimasti molto sorpresi dalla mia diagnosi... ma comunque mi hanno sostenuto», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 10:44

