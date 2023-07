Gravidanza, la salute del feto con un prelievo del sangue: il test prenatale non invasivo "Nipt" presto gratuito per tutte le mamme

È sufficiente un prelievo per scoprire il Dna del feto, con eventuali alterazioni cromosomiche, e nello stesso momento anche quello della mamma. Senza analisi invasive, come la amniocentesi. Si scrive Nipt, si legge Test prenatale non invasivo: uno screening che permette di analizzare campioni di Dna fetale nel sangue materno già a partire dai primi 3 mesi di gravidanza.

La prestazione gratuita

È in avanzata fase di sperimentazione e potrebbe essere arrivato il momento per inserirlo nella lista dei Lea, vale a dire tra le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale gratuitamente o con un ticket accessibile a tutti, in fase di aggiornamento.