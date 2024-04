Mamma muore 5 giorni dopo il parto cesareo: «Aveva un fortissimo mal di testa»

di Redazione web

Una donna è morta dopo 5 giorni dal parto cesareo: è ancora un mistero, per gli stessi medici, la ragioni di una assurda tragedia. Tutto è iniziato da un forte dolore alla testa mentre la neo mamma aveva in braccio la nuova arrivata.

Il tragico mal di testa

Era la seconda gravidanza per Bolanle Oladele-Yahya, dopo aver già avuto una figlia anche questa volta si trattava di una femminuccia. Il parto è stato un momento magico per lei e il marito, ma poche ore dopo la donna ha iniziato a lamentarsi di un forte mal di testa. Il compagno, quindi, ha suonato l'allarme della camera d'ospedale in cui si trovavano e sono subito accorsi gli infermieri, che sospettavano un ictus e hanno deciso di indurre il coma farmacologico. Nei giorni successivi non ci sono stati segni di miglioramento e dal coma non c'è stato più scampo. I medici, il quarto giorno, hanno suggerito al marito di sospendere i trattamenti che tenevano in vita la moglie, ma in qunato religioso lui ha deciso di ignorare il consiglio e sperare in una ripresa.

L'iniziativa GoFundMe

Un amico della coppia di nome Tyler, profondamente scosso dalla viceda, ha creato una pagina ("GoFundMe") per sostenere economicamente la famiglia di Bolanle. «Non voglio che il marito debba occuparsi di spese onerose proprio mentre sta affrontando la perdita della moglie», ha chiarito Tyler Robinson, fissando un obiettivo di racconta di 3mila sterline.

La cifra è stata velocemente raggiunta e utilizzata per i funerali della donna presso la Moschea Madina di Sheffield. Su Bolanle, Tyler ha detto: «Era così affettuosa e gentile con tutti quelli che incontrava. A lei e a suo marito piaceva aiutare nella comunità ed erano una famiglia meravigliosa». La sua preoccupazione va soprattutto alla bambina di 2 anni: «Khadijah sa che sua madre è andata in ospedale per avere la sua sorellina e ora sua madre non esce. È assolutamente orrendo».

