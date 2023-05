Mamma cerca amici per il figlio down: «70 euro per due ore con lui». La risposta lascia senza parole

di Redazione web

Essere circondato dagli amici al tempo della scuola per Christian era la normalità. Ma oggi, che ha 24 anni, per lui che è nato con la sindrome di Down le occasioni di socialità si sono drasticamente ridotte, tanto che sua mamma ha pensato di offrire un compenso a chi si dicesse disponibile a trascorrere un paio d'ore con il ragazzo. E così ha pubblicato un post su Facebook con la proposta, ma non si aspettava quello che è accaduto dopo qualche ora.

Bimba down esclusa dal saggio di danza: «È impacciata nei movimenti, può rovinare un anno di lavoro»

Giada, la star della danza alle Paralimpiadi insultata su TikTok perché down. «Papà, perché mi dicono così?»

Cercasi amici a pagamento per ragazzo down

Donna Herter, infermiera che vive in Minnesota e madre di Christian, aveva notato che la mancanza di amici faceva sentire depresso il suo ragazzo: «Mi chiede costantemente perché nessuno vuole venire a passare un po' di tempo con lui. Quando andiamo al supermercato o entrimo in un negozio lui invita tutti a venire a casa nostra per giocare ai videogiochi, ma poi non si spiega perché nessuno venga davvero». Non sapendo a chi rivolgersi, Donna ha pensato di rivolgersi a Facebook: «Ho scritto che stavo cercando un ragazzo del posto, di età compresa tra i 20 e i 28 anni, e che lo avrei pagato 80 dollari (poco più di 70 euro) per due ore in cui avrebbe dovuto giocare ai videogiochi e uscire con Christian. Tutto quello che vuole è solo un amico con cui fare cose da ragazzi». Donna è un'infermiera, fa il turno di notte. Ha pubblicato il post alle 4 del mattino prima di terminare la sua giornata lavorativa. E quando si è svegliata, aveva circa 5.000 commenti. «Stavo andando fuori di testa. Le mie mani tremavano, stavo sudando. Stavo solo cercando dei ragazzi del posto, non volevo invitare il mondo intero a casa nostra», ha detto. «Era sopraffatta e ha pensato di eliminare il post, ma un amico le ha detto di guardare prima le risposte». E così ha trovato genitori che offrivano suggerimenti, altri che si offrivano volontari per aiutare e altri genitori di bambini con bisogni speciali che chiedevano consigli a loro volta.

La sorpresa

Una volta ripresasi dallo stupore, la mamma di Christian ha selezionato alcune delle persone che si erano offerte di aiutare il figlio e ora sono sette i ragazzi che a rotazione gli fanno visita una volta a settimana, senza chiedere alcun compenso. Ma gli effetti positivi non sono finiti qui: ora persone da tutto il paese stanno inviando regali al 24enne, è stato invitato a uscire con i vigili del fuoco locali, è stato nominato sindaco onorario per un giorno della città vicina e ha giocato a bowling con i marines locali. «Ogni sera va a letto con un sorriso stampato in faccia. Racconta a tutti dei suoi nuovi amici. È così entusiasta di parlare della vita adesso e di quello che sta facendo», ha detto la mamma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA