Bimba down esclusa dal saggio di danza: «È impacciata nei movimenti, può rovinare un anno di lavoro»

di Redazione web

Una ragazzina di 12 anni con sindrome di Down è stata esclusa dal saggio finale del suo corso di danza. E' successo a Foggia, dove i genitori hanno denunciato il fatto che la figlia non potrà partecipare al saggio finale. «Lo abbiamo appreso nel peggiore dei modi: per caso, chiacchierando con altri genitori - raccontano Giuseppina e Michele - Le compagne del corso frequentato da Maria Francesca si stanno preparando da tempo al saggio finale. Lei no».

Bambina down esclusa dal saggio, le motivazioni

Secondo la maestra, Maria Francesca «Non riesce a seguire, non riesce ad andare a tempo, è impacciata nei movimenti, potrebbe mandare all’aria un anno di lavoro». Maria Francesca ha cominciato a praticare danza anche su suggerimento del medico ortopedico del Bambin Gesù che la segue. Ma già l'anno scorso le insegnanti hanno deciso di inserirla in un gruppo di bambine molto più piccole. Poi a febbraio hanno scoperto che la bambina era stata esclusa dal saggio di fine anno.

Quando hanno fatto presente alla maestra che avrebbero dovuto essere consultati, la risposta è stata: «”Non ci ho pensato, lo davo per scontato”. Scontato che nostra figlia venisse tagliata fuori. Che potevamo fare? Nulla, se non ritirare definitivamente Maria Francesca da quella scuola, infliggendo nostro malgrado alla bambina un altro dolore. Adesso l’amarezza è tanta».

#Foggia Bimba con la sindrome di down esclusa dal saggio di danza https://t.co/FFVmzJwB6Q — Leggo (@leggoit) April 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA