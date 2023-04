Si opera al ginocchio e muore per un'infezione: maxi-risarcimento dall'ospedale alla famiglia

di Redazione web

Morta dopo un'operazione al ginocchio all'ospedale di Empoli: ora scatta un maxi risarcimento da quasi 900mila euro per i familiari di una donna deceduta nel 2022. Lo anticipa il quotidiano Repubblica Firenze. La 70enne ebbe un'infezione dopo l'intervento chirurgico, partita non dal ginocchio ma da un'altra parte del corpo.

Roma choc, anziana va a trovare il marito in ospedale e si suicida buttandosi dal decimo piano

Il caso, anticipato da Repubblica Firenze, tuttavia è controverso: l'infezione sembra essersi sviluppata da una ferita diversa, e in un punto del corpo distante dal ginocchio. Non è chiaro quindi se l'anziana abbia contratto il batterio in ospedale o una volta tornata a casa.

Il risarcimento offerto dall'Asl Toscana Centro

Ma quel che è certo è che la setticemia, oltre alla morte, ha poi provocato conseguenze serie anche al ginocchio operato. L'Asl Toscana Centro ha così deciso di mediare con i famigliari della paziente deceduta e, a un anno di distanza dal decesso, nei giorni scorsi ha deciso di risarcirli con 880 mila euro, concessi dall'ufficio sinistri in una trattativa stragiudiziale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA