Alessandro morto a 7 anni soffocato dal palloncino, i suoi organi saranno donati per salvare altri bimbi

Gli organi di Alessandro potranno salvare la vita di altri bambini, dare speranza ai loro genitori, permettere loro di poter diventare adulti, e magari un giorno, ringraziarlo. Alessandro De Lorenzo Antinori, il bimbo speciale, morto all'età di 7 anni in provincia di Vicenza, soffocato dalla plastica di un palloncino che gli è esploso in bocca dopo averlo addentato, vivrà per sempre nel ricordo di chi lo ha amato. Ma anche di chi, pur non avendolo mai conosciuto, potrà andare avanti nel percorso della vita. Grazie alla generosità dei suoi genitori, scrivono i giornali locali.

Alessandro morde il palloncino (che gli esplode in bocca) e muore soffocato a 7 anni dopo due giorni di agonia

Grande cuore

Genitori che avevano adottato il piccolo Alessandro, nato con la sindrome di Down, che all'epoca dell'adozione aveva meno di un anno. La tragica fatalità si è verificata la scorsa settimana, quando il bimbo, giocando con il palloncino gli ha dato un morso e lo scoppio ha lasciato pezzi di plastica in bocca, che hanno ostruito il canale della respirazione, soffocandolo. I genitori, nonostante l'enorme dolore per l'incidente che ha portato via il loro angelo, hanno acconsentito alla donazione degli organi.

