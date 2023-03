Alessandro morde il palloncino (che gli esplode in bocca) e muore soffocato a 7 anni dopo due giorni di agonia

di Redazione web

Una coincidenza tragica in un gesto infantile. Alessandro, un bambino di 7 anni, è morto soffocato da un palloncino che ha morso e gli è scoppiato in bocca. I pezzi della plastica hanno ostruito il canale della respirazione ed il piccolo è morto soffocato. Alessandro Di Lorenzo Antinori, sette anni appena compiuti, era un bambino "speciale" che viveva a Ghizzole di Montegaldella, in provincia di Vicenza, scrive il Giornale di Vicenza.

L'incidente

La tragedia si è consumata venerdì scorso, nel pomeriggio, in casa di Alessandro, che era in compagnia di sua nonna. Il bambino stava semplicemente giocando, tra le mani aveva quel palloncino colorato, che ad un certo punto ha deciso di addentare, provocandone l'esplosione; i piccoli pezzi di plastica morbida sono finiti in bocca di Alessandro che non è più riuscito a respirare.

Ricovero in ospedale

La nonna del bimbo appena capisce cosa sta accadendo, prova ad aiutarlo ma inutilmente, allora chiama i soccorsi, che tentano manovre di rianimazione per strappare il bimbo alla morte, ma Alessandro arriva all'ospedale San Bortolo già in coma. Due giorni dopo viene dichiarata la sua morte cerebrale, perché rimasto per troppo tempo senza ossigeno.

Il dolore della comunità

Alessandro, affetto da sindrome di down, era molto amato dalla comunità, e così la sua famiglia, venuta dal sud in cerca di lavoro. I genitori del bambino sono sconvolti dal dolore, ancora di più perché avevano adottato Alessandro quando aveva tre anni, dandogli tutto il loro amore.

