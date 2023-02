Putin premia Steven Seagal, l'attore americano invitato al Cremlino: «Grande contributo»

Vladimir Putin premia Steven Seagal a Mosca. Il presidente russo ha conferito l'Ordine dell'Amicizia all'attore americano. Lo riportano le agenzie russe, citando il relativo documento.

Il rapporto con la Russia

Seagal - che ha anche cittadinanza serba e russa - è da tempo un fan del leader del Cremlino e dal 2018 è rappresentante speciale della Russia per le relazioni umanitarie con gli Stati Uniti. L'estate scorsa si era recato in Donbass per girare un documentario che mostrasse la guerra dal punto di vista russo e aveva accusato il presidente ucraino Zelensky di essere «coinvolto crimini di guerra». Da tempo vive in Russia e si è schierato apertamente più volte a favore di Putin.

Lunedì 27 Febbraio 2023

