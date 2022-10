OnlyFans, prof incinta di uno studente diventa star: «Mi offro come madre surrogata»

La professoressa incinta del suo ex studente ha deciso che metterà il suo corpo a disposizione di chi vorrà avere bei figli. Amy Kupps, 33 anni, è un'ex insegnante di liceo che è rimasta incinta all'inizio di quest'anno dopo un'avventura di una notte con un suo studente. La professoressa è stata allontanata dalla scuola dopo essere diventata una star di OnlyFans, dove sta facendo carriera.

Nota prima per la sua relazione con l'ex studente, poi per il suo profilo sulla piattaforma di video, si è fatta conoscere perché ha deciso che mostrerà il parto in diretta e ora ha voluto fare di più, mettendo il suo corpo a disposizione di chi lo vorrà per fare figli. La modella della Carolina del Nord è ora una star di OnlyFans che vuole permettere agli uomini di pagarla per metterla incinta in modo che possano avere un figlio con lei.

L'ex insegnante ha spiegato di essere disposta ad avere un massimo di 25 bambini: «Molti uomini mi chiedono di fare figli con loro, così ho deciso che potrei mettere il mio corpo all'asta e diventare una mamma surrogato». La modella ha spiegato che secondo lei il mondo sarebbe un posto migliore con bambini belli: «Trasmetterò sicuramente i miei occhi, i miei capelli, i lineamenti forti, il metabolismo e l'intelligenza incredibili».

La Kupps ha perso il suo lavoro di insegnante dopo la denuncia alla scuola del suo ex marito che ha fatto presente che stava diventando una star di OnlyFans. Lui, secondo la modella, non accettava l'idea che tutti potessero vederla nuda, così per gelosia ha fatto di tutto per allontanarla dalla scuola. Nello stesso periodo è rimasta incinta di un suo ex studente, così ha fatto sapere che, mancandole molto il suo ruolo di insegnante, avrebbe continuato a farlo sulla piattaforma mostrando a tutti il suo parto a fini scientifico-educativi.

