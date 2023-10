Prof arrestato per violenza sessuale, le alunne lo accusano e poi ammettono: «Era uno scherzo». La scuola lo risarcisce

di Redazione web

Un insegnante di matematica di Plymouth, accusato di aver molestato le sue allieve, è stato licenziato in tronco. L'uomo, ritenendo di esser stato vittima di accuse infondate, ha fatto causa alla scuola, ottenendo un risarcimento di quasi 50mila euro. Come riporta il Daily Mail, le accuse sarebbero state inventate dalle ragazze, per fare uno scherzo di cattivo gusto.

Le accuse

Jonathan Hawker era un uomo soddisfatto: insegnava in una scuola femminile prestigiosa, la Devonport High School for Girls di Plymouth, e viveva circondato dall'affetto della sua famiglia e del suo cane, un golden retriever di nome Ralph.

L'effetto delle accuse è stato devastante: nonostante il curriculum immacolato, il signor Hawker è stato sospeso, arrestato e poi licenziato in breve tempo: il tutto è avvenuto nonostante, nel frattempo, alcune ragazze abbiano ammesso di aver mentito “per scherzare”.

Il risarcimento

Hawker, però, non si è arreso e ha deciso di fare causa alla scuola: così facendo, ha ottenuto un indennizzo di quasi 50mila euro, dopo la sentenza di un tribunale di Bristol. Secondo la sentenza, i dirigenti scolastici si sarebbero comportanti scorrettamente nei confronti dell'insegnante, indagando con disattenzione sulla vicenda e creando un ambiente poco sicuro per i lavoratori di sesso maschile.

Queste le parole del giudice Street: «Non è stata fatta un'indagine accurata. Posso solo dire che, se uno scherzo può distruggere una carriera, la scuola non sta fornendo ai membri del suo staff un ambiente sicuro. Nessun dirigente scolastico può mai dare per scontato la buona fede delle ragazze, specialmente senza tentare minimamente di sentire l'altra campana. Oltretutto, la scuola ha ignorato il fatto che alcune di quelle ragazze abbiano ammesso di aver ideato uno scherzo ai danni del signor Hawker. Quando si affrontano faccende così gravi, bisogna indagare approfonditamente. La scuola, invece, ha accettato senza remore la versione delle ragazze, senza tentare di trovare prove a favore o contro la loro storia».

Hakwer, fortunatamente, è riuscito a trovare un nuovo lavoro; tuttavia, il professore si è rifiutato di fornire ulteriori commenti riguardo questa spiacevole vicenda.

