Abusi su una bambina di 8 anni: «Vieni con me in spogliatoio». Indagato l'animatore di un villaggio

di Redazione web

L'animatore di un villaggio turistico è accusato di aver abusato di una bambina di otto anni in uno stanzino del villaggio, che si trova nella zona di Capo Vaticano: l'uomo è indagato a piede libero dalla Procura di Vibo Valentia con l'imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne.

«Ciao, cerco cucciole», la polizia infiltrata nelle chat dei pedofili: sequestrati telefoni e profili social

Roma, arrestato pedofilo 36enne: abusava del figlio di 10 anni di un'amica

Cosa è successo

I fatti risalgono alla mattina del 24 agosto e ieri la bambina, che quest'estate era in vacanza in Calabria con la famiglia, originaria di Bologna, è stata sentita in forma protetta in un'udienza di incidente probatorio, chiesto dal pm Corrado Caputo e disposto dal Gip, per ricostruire i fatti. I genitori della vittima sono assistiti dagli avvocati Maria Marone di Bologna e Giuseppe Aloi del Foro di Vibo Valentia: i familiari hanno presentato denuncia.



Secondo quanto ricostruito l'indagato, un 38enne di origini siciliane, avrebbe adescato la bambina con una scusa, convincendola a seguirlo in un piccolo spogliatoio, dove l'avrebbe molestata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA