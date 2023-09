Ragazzo di 13 anni denuncia: «Molestato dall'allenatore di pallavolo del campo estivo». Sospeso il 52enne

di Redazione web

Abusi sul campo di pallavolo. La famiglia di un ragazzino modenese di 13 anni ha presentato denuncia contro un educatore per presunti abusi avvenuti nell'ambito di un campo estivo di pallavolo, a inizio estate, in riviera romagnola. Secondo quanto riferito dal giovane, l'uomo, 52 anni, sarebbe entrato di notte nella sua stanza e lo avrebbe molestato, per poi allontanarsi velocemente.

La Procura di Forlì-Cesena, competente per territorio, ha avviato accertamenti, l'indagine è agli inizi e la federazione sportiva, scrive il Resto del Carlino, ha sospeso l'indagato, in attesa che la situazione venga chiarita. A breve ci sarà un interrogatorio.

