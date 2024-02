Kate Middleton come sta? Il Principe William cancella gli appuntamenti e si scusa

di Alessia Di Fiore

Grande preoccupazione in tutto il Regno Unito dopo che il Principe William ha cancellato un impegno a Windsor all'ultimo momento per "problemi personali". Data la recente situazione a palazzo, in tani non hanno potuto fare a meno di pensare a un peggioramento delle condizioni di salute della principessa Kate Middleton o del Re Carlo III, il quale si sta sottoponendo alle cure dopo la diagnosi di cancro.

WIlliam salta l'appuntamento ufficiale

Il principe William avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia commemorativa in onore di Costantino di Grecia, scomparso l'anno scorso e padrino proprio di William, e avrebbe cancellato la sua partecipazione telefonando personalmente alla famiglia reale greca per scusarsi del cambio di programma improvviso. Non si sa ancora quale sia la causa di ciò ma alcune fonti hanno specificato che l'assenza di William non avesse nulla a che fare con la salute del Re, e che Kensington Palace ha annunciato che Kate sta bene e si sta riprendendo.

