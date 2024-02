Re Carlo III vede Sunak e si confessa sulla malattia: «Ho pianto». L'incontro dopo lo strappo al protocollo di William

Re Carlo III torna a Buckingham Palace per la prima udienza di persona col premier britannico Rishi Sunak da quando ha scoperto di avere un cancro. Nelle immagini diffuse da palazzo si vede un sovrano energico e in buona forma che parla col primo ministro conservatore affermando di aver ricevuto «così tanti messaggi e cartoline meravigliosi» di solidarietà da «farlo piangere» diverse volte. L'incontro era programmato da tempo. Niente a che vedere con l'intervento fuori protocollo del principe William sul conflitto in Medio Oriente.

