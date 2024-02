Harry, rottura con i reali: «Re Carlo non lo vuole a Londra». La gaffe imbarazzante di William ai BAFTA

Smentite le voci dei giorni scorsi. Non ci sarà nessun ritorno come rappresentante della famiglia reale britannica per il principe Harry, 39 anni. Nonostante i rumors degli ultimi giorni presenti su parecchi tabloid inglesi e americani, il duca ribelle e figlio minore di Re Carlo, 75 anni, non sarà nel gruppo dei "working royals". O almeno, non adesso. Nonostante le aperture del principe – che in un'intervista trasmessa da Good Morning America aveva detto: «Io amo la mia famiglia» – i rapporti tra i membri della famiglia rimangono tesi.

Pesano sicuramente la creazione del sito "Sussex.com", e quindi la decisione di dare ai figli Archie, 4 anni, e Lilibet Diana, 2 anni, il cognome Sussex, e l'indiscrezione dell'intenzione del principe di prendere la cittadinanza americana. Voci che si uniscono alle passate dichiarazioni nel libro Spare (Il minore), che hanno provocato non pochi imbarazzi e una certa irritazione da parte di Re Carlo, che al figlio non perdona le parole spese sulla consorte Camilla, 76 anni, e William, 41 anni, "furioso" per quanto dichiarato sulla moglie Kate Middleton, 42 anni.