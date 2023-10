Primo appuntamento choc, la invita a cena e poi la insulta: «Non mi piaci, non offrirò». Lei riprende tutto

di Redazione web

Una giovane donna ha registrato quello che lei sostiene sia stato «un primo appuntamento scomodo» in cui le è stato detto che non era abbastanza bella per avere la cena offerta e che, anzi, avrebbe dovuto pagare per entrambi. L'uomo con cui è uscita, infatti, si sente nel video mentre chiede di far scivolare la sua carta sotto il tavolo in modo tale che sembrasse pagasse lei.

Ristorante "multa" i clienti con i figli piccoli, il racconto: «Ci hanno chiesto 48 euro in più perché correvano per la sala»

«Non riesco a smettere di tradire mia moglie: è ingrassata e non la trovo più attraente. E non mi pento»



Il video choc

Potrebbe essere difficile trovare un uomo a New York e lo sa bene Winta Zesu che ha la passione di filmare i suoi appuntamenti e come spesso possano andare per il peggio. Questo è il caso di uno di essi che è finito con la maleducazione del partner che le chiede di pagare la cena perché non sufficientemente bella e quindi non meritevole di un gesto di galanteria. Non è chiaro se il video sia stato premeditato o se in qualche modo sia accaduto realmente, ma si basa su realtà che sono all'ordine del giorno e che, troppo spesso, sembrano così surreali da non sembrare possibili.



La reazione degli utenti

La donna ha voluto riprendere una scena molto comune che ha generato, però, diverse polemiche.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA