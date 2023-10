Costretta a cambiare il nome della figlia di 5 anni: ha scoperto che è lo stesso dell'amante del marito

di Redazione web

Il nome dell'amante

«Eravamo a cena con degli amici del liceo di mio marito che non vedevamo da un po' di tempo - ha scritto la donna su Reddit chiedendo aiuto agli altri utenti -.

Il racconto si fa comico quando la versione dei fatti, sui primi tempi di fidanzamento dei genitori non corrispondeva alla versione del periodo in cui si erano lasciati l'uomo con la sua ex. «Sembra quasi che mentre io e lui iniziavamo a rendere serio ed ufficiale il nostro rapporto e la nostra storia - ha scritto la donna - lui era ancora coinvolto in una relazione con la ex. E poiché, ci conoscevamo da poco quando sono rimasta incinta, la scelta di chiamare nostra figlia come lei non vorrei che fosse proprio in "suo omaggio"».



In altre parole, l'uomo non aveva ancora chiuso del tutto la sua precedente relazione e poiché forse, sentimentalmente coinvolto ancora, avrebbe scelto il nome della figlia come quello della donna che per un breve periodo di tempo gli ha fatto d'amante: «Ora mi sorge un dubbio, l'amante ero io e poiché incinta poi è stato costretto a stare con me? O era lei e poiché perso d'amore non ha potuto fare a meno di chiamare nostra figlia come questa donna?».



