Prete distrugge le zucche decorate dai bambini per Halloween: «Sono simboli di Satana, proteggo le famiglie dal male»

Un prete ha distrutto le zucche decorate poco prima dai bambini in occasione della festa di Halloween perché infastidito dal fatto di avere dei "simboli satanici" sul suolo consacrato. È successo nel villaggio di Kurdejov, in Repubblica Ceca, dove è tradizione per i giovani locali intagliare le zucche per i festeggiamenti.

Padre Jaromir Smejkal, tuttavia, non era d'accordo con la presenza di queste decorazioni sul terreno vicino alla chiesa e ha deciso di occuparsi personalmente della questione lanciandosi con furia sui vegetali e distruggendoli a pedate e calci nel corso di due giorni.

Vediamo com'è andata a finire e qual è stato il risultato della furia del prete.

Bambini in lacrime e scuse sui social

Molti bambini, secondo quanto è riportato da The Mirror, sono scoppiati in lacrime alla vista della strage di zucche da parte del prete del paese. In seguito, padre Jaromir Smejkal ha pubblicato le sue scuse sulla pagina Facebook del villaggio.

«C'è stata una collisione tra due mondi», scrive Jaromir Smejkal, «quello religioso e quello pubblico. Quando ho lasciato la canonica, domenica sera, ho visto numerosi simboli della festività di "Halloween", nata dal mondo pagano contemporaneo, posti sul nostro suolo sacro. Le mie azioni sono state una conseguenza della mia fede e della mia responsabilità in quanto padre e protettore dei bambini a me affidati, per questo ho rimosso quei simboli.

Poi, continua a spiegare ciò che è accaduto: «Se lo avessi saputo, nonostante il mio dovere di agire in maniera decisa e radicale contro il male, avrei considerato i sentimenti dei miei vicini, in particolare dei bambini, e avrei modificato le mie azioni tenendone conto. Non volevo far del male a nessuno, e per questo mi scuso».

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 12:27

