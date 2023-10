Netflix, la nuova serie horror è «davvero terrificante». La storia si basa su un racconto dello scrittore Edgar Allan Poe: di quale si tratta?

Su Netflix debutta "The Fall of the House of Usher" (in italiano "La caduta della casa degli Usher"), una nuova serie horror creata dallo stesso team di "The Haunting of Hill House." La serie ha già ricevuto pareri positivi, con un punteggio del 95% su alcuni siti specializzati. La trama segue Roderick Usher, un corrotto CEO di un'azienda farmaceutica, il cui oscuro passato torna a perseguitarlo quando i suoi figli iniziano a morire in modi orribili.

La penna di Edgar Allan Poe

La serie è basata su un racconto dello scrittore Edgar Allan Poe del 1839.

I timori

Tuttavia, i fan avvertono che potrebbe spaventare facilmente e consigliano di non guardarla se si è sensibili. Il regista Mike Flanagan, già noto per il successo di "The Haunting of Bly Manor" e "Oculus," passerà poi agli Amazon Studios dopo questo progetto.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 11:04

