«Alieni alti due metri»: l'inquietante incontro raccontato dagli abitanti del villaggio in Galles

Il villaggio di Broad Haven, situato sulla costa meridionale del Galles, è noto per gli avvistamenti di extraterrestri che i residenti hanno segnalato per decenni. Nonostante la sua piccola dimensione, con una popolazione di poco più di 1.000 persone e pochi servizi di trasporto, questo villaggio è diventato un punto centrale nel Regno Unito per gli avvistamenti Ufo, tanto da convincere Netflix ad approfondire la questione.

Il documentario Netflix sugli avvistamenti

Il nuovo documentario Netflix intitolato "Encounters", prodotto dalla società di produzione di Steven Spielberg, esplora questa strana storia. Racconta le testimonianze dei residenti di Broad Haven che hanno vissuto avvistamenti UFO nel corso di un anno, proprio nel clima di tensione della Guerra Fredda nel 1977. I bambini di Broad Haven furono tra i primi a segnalare gli avvistamenti, e le loro storie erano sorprendentemente coerenti. Uno dei testimoni, David Davies, inizialmente scettico, si inoltrò nei boschi del villaggio e vide un oggetto argentato a forma di sigaro lungo circa 45 piedi (più di 13 metri), che lo ha convinto dell'esistenza degli UFO. Gli avvistamenti non si limitarono alla scuola: anche altri abitanti di Broad Haven riferirono di incontri ravvicinati con veicoli ultraterreni ed extraterrestri. Persino la proprietaria dell'hotel Rose Granville affermò di aver visto un'astronave e due figure strane, con braccia e gambe lunghe e nessun tratto del viso.

Questi avvistamenti suscitarono grande agitazione tra i residenti, tanto che Rose scrisse al suo parlamentare locale per esprimere la sua inquietudine. Anche Mark Morston, un altro abitante delle vicinanze, affermò di aver visto un'astronave e di essere entrato in contatto con una creatura. Oltre 45 anni dopo, i testimoni mantengono le loro storie, respingendo l'idea che si trattasse di pura immaginazione. Il mistero di Broad Haven continua a incuriosire e ad alimentare la speculazione sugli UFO.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 13:42

