Poliziotta su OnlyFans, lascia la divisa per gli scatti hot: «Critiche? Adesso sono felice»

Dopo quattordici anni di onorata carriera con la divisa addosso, l'ex ispettrice di polizia ha deciso si spogliarsi... del tutto. La poliziotta ha appeso pistola e distintivo al chiodo, ma non le manette che ha deciso di "riciclare" nella sua nuova attività lavorativa che lei definisce: «Molto più redditizia, ma soprattutto molto più divertente».

È la storia di Leanne Carr che, a 37 anni, sfoggia un fisico davvero sexy e invidiabile e che ha deciso di sfruttare al meglio per diventare prima una star dei social network e, poi, una celebrità della piattaforma social di contenuti a luci rosse amatoriali: OnlyFans.

Ex poliziotta sbarca su OnlyFans

Occhi azzurri, bionda, snella e curve mozzafiato: tanti suoi fan non possono proprio piiù immaginarla con l'uniforme .

«Mi sento libera»

Da quel momento mi sento libera, mi sono tatuata il corpo, cosa che avevo sempre sognato ma che, per lavoro, non potevo fare e vivo la mia vita in posti di lusso facendo quello che mi piace di più. In molti, però, una volta raggiunta la celebrità, hanno iniziato a criticarla: soprattutto dopo che, poco tempo fa, su Instagram (dove la seguono più di 130 mila persone) ha pubblicato una foto delle due uniformi che ha indossato nella sua vita: da una parte la divisa della polizia, dall'altra un bikini super seky e striminzito che ha svoltato la sua vita.

Gli hater, si sa, sono sempre dietro l'angolo ed ecco che il post si è riempito di commenti colmi di odio: «Ridicola, come si fa a cambiare così drasticamente? Prima avevi valori, adesso ti spogli e fai contenuti hard. E ti senti più realizzata adesso?», ha scritto un utente che ha ottenuto migliaia di like di approvazione.

Ma Leanne non ha alcuna intenzione di farsi intimorire dagli invidiosi: «Sapevo che prima o poi qualcuno avrebbe avuto da ridire e lo aspettavo al varco. Ho arrestato per anni delinquenti e, di certo, non ho problemi ad affrontare qualche leone da tastiera. Io sono fiera di quello che sono e adesso sono felice perché, finalmente, sono libera di esprimere le mie emozioni e quello che amo fare», ha dichiarato al Daily Star prima di tornare a intrattenere i suoi tanti ammiratori.

