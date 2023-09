Mamma sexy sbarca su Onlyfans a 56 anni: «Mio figlio non approva, ma ero stanca di fare la brava»

Anche le mamme possono essere sexy. E sicuramente la storia, diventata virale in Gran Bretagna, è la dimostrazione che anche con l'avanzare dell'età si può essere provocanti e piacenti. È il caso di Rae Richmond, una donna di 56 anni e mamma, che ha da poco deciso di approdare sulla piattaforma social a luci rosse: OnlyFans.

La donna è diventata molto popolare proprio grazie ai contenuti hard che pubblica sul suo profilo, ma recentemente la sua carriera è stata messa a dura prova: gli amici e parenti, infatti, hanno scoperto la sua nuova attività e per un periodo ha tentennato se continuare o meno. Soprattutto quando a scoprire il tutto è stato suo figlio...

Mamma sexy sbarca su OnlyFans

Nonostante molti suoi conoscenti siano rimasti molto turbati dalla sua scelta, considerata troppo audace per una donna della sua età, per i suoi figli (almeno all'inizio) non sembrava essere un problema così insormontabile. «Mio figlio maggiore sembrava tranquillo», ha confessato al Daily Star.

Con il tempo, infatti, la donna è diventata una vera e propria celebrità dell'hard e suo figlio sembra aver cambiato idea. «Fino a che ero poco conosciuta, ha approvato. Adesso sembra molto meno convinto», ha svelato la donna. Ma lei non ha alcuna intenzione di fermarsi, anzi. In famiglia avverto un po' di tensione, ma io cerco di uscirne sempre con un po' di umorismo e il nostro legame è sempre più forte.

«Prima di lanciarmi in questa nuova avventura, ho analizzato i pro e i contro e sapevo che prima o poi avrei dovuto affrontare i miei figli. Se mi avessero fermata subito, lo avrei fatto senza problemi: prima viene la loro salute e poi tutto il resto e se lo faccio è solo per loro per lasciargli un futuro migliore. Dopo il divorzio non ho mai avuto altri uomini, soprattutto per non fare del male a loro. Ma adesso basta. Ero stufa di fare la brava ragazza e adesso guadagno, divertendomi. E sono contenta che i miei figli accettino tutto ciò».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 18:30

