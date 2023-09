«Sono alta 90 centimetri e faccio impazzire gli uomini su OnlyFans: è stata un'idea del mio ragazzo»

di Redazione web

«Nella botte piccola, c'è il vino buono», recita il detto. Caitlin Hellyer è alta appena 90 centimetri, ma il suo "problema" non le ha impedito di abbattere gli stereotipi e inseguire i suoi sogni. Così, dopo aver lanciato il suo blog di moda, è diventata una modella e su OnlyFans viene pagata profumatamente per le foto in lingerie.

Stefania Pezzopane, insulti choc: «Nana, brutta». La risposta esemplare: «Mi piaccio, ho il diritto di non essere bella»

Mamma sexy sbarca su Onlyfans a 56 anni: «Mio figlio non approva, ma ero stanca di fare la brava»

Cosa ha raccontato

Caitlin Hellyer, 22 anni, è affetta da nanismo, ma questo non le ha condizionato la vita.

«Inizialmente i messaggi che mi arrivavano mi davano fastidio», ha raccontato. Poi, su suggerimento del fidanzato, ha deciso di aprire un profilo sulla piattaforma. «Tante ragazze che sono nella mia stessa condizione mi hanno ringraziato, mi dicono che sono un'ispirazione», ha aggiunto la ragazza. «A scuola ero vittima di bullismo, adesso quelle stesse persone mi scrivono per complimentarsi», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 11:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA