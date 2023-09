L'ex modella di PlayBoy: «Un pornodivo con me fece cilecca, scoppiò a piangere e chiamò sua mamma»

L'eiaculazione precoce è un problema che può capitare a tutti. Ma se il protagonista della defaillance sessuale è un porno attore, le cose cambiano eccome. Soprattutto se, fino a qualche minuto prima, si è posto con le attrici coinvolte nel film a luci rosse in maniera molto arrogante...

È la disavventura capitata a Elsa Jean, ex modella di Playboy, che da tempo è diventata una vera e propria star del mondo dell'hard. Quanto le è capitato sul set di un film l'ha segnata molto tanto da spingerla a raccontare tutto alla stampa. Il motivo? L'attore protagonista è scoppiato a piangere e ha chiamato sua mamma. Perché la mamma è sempre la mamma, anche in queste particolari circostanze. Ma procediamo con ordine.

L'attore fa cilecca e chiama la mamma in lacrime

«Tutto è iniziato sul set a Las Vegas - racconta Elsa Jean al Daily Star -.

Questa frase non è piaciuta affatto a Elsa che sul set è rimasta in disparte. «Le altre due ragazze hanno iniziato a darsi da fare, ma dopo pochi secondi, l'attore ha eiaculato urlando e tutti siamo rimasti basiti. Rivolgendosi al regista ha chiesto: "ho fatto bene?" e noi in corso abbiamo tutti risposto di no».

Un inconveniente di questo tipo, come rivelato dall'attrice, è davvero raro da vedere sul set di un film porno. E il ragazzo è fuggito in lacrime. «Poco dopo l'ho sentito piangere al telefono e sono rimasta scioccata quando ho sentito dire "mamma". Stava raccontando a sua madre la 'cilecca' fatta su un set porno... non potevo credere alle mie orecchie».

