Trovato pesce killer sulle coste inglesi: «Ha un veleno 1.200 volte più mortale del cianuro»

La scoperta che la biologa marina ed esperta di animali, Constance Morris, ha fatto, ha dell'incredibile. La studiosa ha infatti, rinvenuto sulla spiaggia di Towan Beach, Newquay in Cornovaglia, il pesce più velonoso al mondo.

La scoperta

Constance Morris si trovava con la famiglia in una localittà marittima della Cornovaglia. Mentre la biologa aspettava in spiaggia la famiglia, si è resa conto che alcuni gabbiani si erano scagliati su qualcosa. Quando Morris si avvicina, ecco la scoperta: era un pesce di grandi dimensioni, con denti aguzzi e colorito grigio.

Constance, che aveva dei guanti nello zaino, l'ha analizzato ed è arrivata alla conclusione che si trattasse di un pesce palla oceanico che, secondo il National Geographic, contiene tetrodotossina (potente neurotossina), fino a 1.200 volte più letale del cianuro.

Le parole dell'esperta

Subito dopo il ritrovamento, Constance ha raccontato: «Si pensa che questo pesce, noto anche come Lagocephalus lagocephalus, possegga una tale quantità di veleno da uccidere 30 umani adulti e attualmente non esiste antidoto in grado di contrastarlo».

