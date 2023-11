Papà scopre il sesso del bambino e scoppia in lacrime: «Ho paura che la storia si ripeta»

di Redazione web

Per una coppia che desidera avere figli e allargare, quindi, la famiglia, la notizia di un bebè in arrivo è bellissima e sconvolgente allo stesso tempo. Dovrebbe, tuttavia, essere scioccante in senso positivo e non negativamente come è, invece, successo al futuro papà che si è lasciato andare a lungo sfogo su Reddit. Il ragazzo, infatti, ha cominciato ad agitarsi quando ha scoperto che avrebbe avuto un figlio maschio e il motivo è presto detto.

La storia

Un futuro papà si è lasciato andare a un lungo sfogo su Reddit, dove ha raccontato: «Io e mia moglie abbiamo organizzato un gender reveal con amici e familiari per scoprire se avremmo avuto un bambino o una bambina. Abbiamo saputo che aspettiamo un maschietto. Non l'ho detto a mia moglie, ma speravo davvero in una figlia femmina, invece che in un figlio. Quando è stato rivelato che avremmo avuto un maschio, sono rimasto davvero sconvolto. Non volevo rovinare la giornata a tutti, quindi, ho cercato di comportarmi normalmente e festeggiare con mia moglie e la famiglia. Poi, alla fine della festa, sono scoppiato in lacrime, non riuscivo a fermarmi. Volevo davvero una figlia femmina, perché mio padre era davvero cattivo con me e i suoi comportamenti mi hanno davvero traumatizzato. Ho paura che, un giorno, potrei fare lo stesso con mio figlio, ho paura che la storia si ripeta. Non voglio rovinarlo come mio padre ha fatto con me. Ho avuto paura di diventare come lui sin da prima di incontrare mia moglie e il motivo principale per cui, inizialmente, non volevo figli era il timore che li avrei trattati come lui trattava me. Mia moglie non sa nulla di questi pensieri ed è arrabbiata con me perché pensa che il mio pianto sia dovuto alla sua gravidanza».

I commenti degli utenti

La storia del futuro papà ha riscosso molto successo su Reddit, tanto che, in tantissimi hanno commentato: «Inizia a lavorare sul trauma, se possibile con un terapista», «Ti racconto la mia esperienza: non ho avuto un buon modello su come essere mamma, ma ho avuto un ottimo esempio su come non esserlo...

