«Nostra figlia ha 12 anni e dorme ancora con noi. Dicono che sbagliamo ma lei sta meglio degli altri bambini»

Meagan e Brandon Deal sono una coppia che vive nello stato dell'Alabama, negli Stati Uniti e hanno due figlie: McKenzie e Sarah Grace di 12 e sei anni. I due genitori raccontano la loro vita in famiglia, tramite video, post e storie che pubblicano nel loro profilo Instagram dedicato proprio alla vita quotidiana. Recentemente, in un'intervista, Meagan ha rivelato che al figlia più grande dorma ancora con lei e il marito.

L'intervista di Meagan Deal

Meagan Deal è stata intervistata dal Daily Star, al quale ha raccontato il suo modo di fare la mamma e mostrarlo a tutti sui social. In particolare, ha raccontato che la figlia più grande non vuole andare a dormire da sola: «Mckenzie era davvero piccola per essere lasciata in camera da sola di notte, quindi, abbiamo deciso di portarla a letto con noi. Crescendo, ha provato a dormire nella sua camera da letto ma non è mai riuscita a superare la notte. Per lei, è un conforto averci proprio lì, vicini. Dicono che sbagliamo a farla dormire con noi ma, secondo me, lei sta meglio di altri bambini. Dopo la nascita di Sarah Grace, Mckenzie ha contninuato a dormire sul letto dei genitori, anche se, a volte, si appisola anche in camera sua. Ora, la secondogenita sta diventando grande perché, ormai, ha sei anni ma, comunque, vorrebbe dormire con i genitori.

Le parole di Brandon

In seguito, anche Brandon ha espresso il proprio parere in merito: «La gente chiede "Come fate a ritagliarvi del tempo per voi? È importante come coppia avere del tempo per rimanere soli e senza figli". Ma noi lo sappiamo bene e, infatti, guardiamo la TV, stiamo svegli e parliamo. Riusciamo ad avere un po' di tempo senza figli. Comunque, sono convinto che, tra poco, McKenzie vorrà rimanere nel suo letto da sola, in modo spontaneo.

