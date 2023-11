L'allarme della mamma: «Togliete tablet e smartphone ai vostri figli, il mio non mi guarda più negli occhi»

di Hylia Rossi

Lo sviluppo tecnologico non è certamente una bestia a cui guardare con terrore, ma non è neppure giusto dare per scontato che abbia sempre un impatto positivo sulle nostre vite. Gli smartphone, per esempio, ci hanno aiutato in moltissimi contesti e hanno reso la comunicazione, anche a distanze un tempo incolmabili, semplice e veloce.

D'altra parte, le abitudini che costruiamo intorno alle nuove tecnologie che ci vengono proposte sono a loro volta appena nate e sono per questo ancora un campo quasi inesplorato. Diverse ricerche, dall'avvento della telefonia, cercano di spingerci verso un uso consapevole degli strumenti che ci vengono forniti, ma non sempre si è disposti ad ascoltare.

Una giovane mamma ha pubblicato un video su TikTok in cui affronta l'argomento, e parte con la dolorosa ammissione di aver sbagliato con il primo figlio, e la realizzazione la farà comportare diversamente in futuro. Condividendo la propria esperienza, spera che altri genitori possano ascoltare il suo appello.

Distratto dal cellulare mentre guida il trattore, travolge la mamma e il figlio: lei muore, il 19enne è grave

L'appello delle nuove generazioni per il futuro

Ormai siamo abituati ad andare in giro e vedere bambini con gli occhi rivolti verso uno schermo, con i genitori accanto intenti a portare avanti le loro attività quotidiane, che sia un pranzo con gli amici o le spese nei negozi.

Una mamma, Shae Johnson, ammette di aver fatto lo stesso con suo figlio ma si è resa conto di aver sbagliato e per questo lancia un appello per far sì che altri genitori non replichino i suoi stessi errori ed evitare che abbiano problemi in futuro.

Inizialmente, fa riferimento a un altro video, pubblicato da un giovane tiktoker, Gabesco, che parla degli "iPad kids", vale a dire i "bambini iPad". Il ragazzo afferma di aver assistito, sia nell'app che nella vita reale, al fenomeno per cui i genitori millennial non riescono a dedicare tempo e attenzione ai propri figli e finiscono per relegare il ruolo parentale a un tablet, rendendo i bambini meno creativi e capaci di costruire relazioni sociali e comportarsi in maniera adeguata.

La mamma riprende il discorso e afferma: «Questo ragazzo, avrà circa 20 anni, dice che gli "iPad kids" non riescono a guardarti negli occhi, non sanno leggere e via dicendo, e sono argomentazioni assolutamente sensate».

«È cominciata con il dargli il telefono così che potessi fare la spesa tranquillamente», dice la ragazza, «poi ho scaricato Youtube Kids, senza realmente sapere cosa stesse guardando, e poi gli ho comprato un tablet». A ripensarci, ora che è più matura, si pente amaramente della scelta fatta: «Lo noto quando vedo altri bambini e il modo in cui si comportano. I genitori non riescono a fare niente senza metterli davanti a uno schermo».

Gli utenti sembrano essere d'accordo con la risoluzione della mamma, e qualcuno fa notare che «prima si permettevano solo giochi educativi e che insegnassero a leggere magari!». Altri affermano di essere d'accordo, benché sia molto difficile trovare un equilibrio con i ritmi di oggi e le difficoltà affrontate dai genitori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA