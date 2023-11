Gli italiani abbandonano la tv: in 700mila non ce l'hanno più in casa. Boom di smartphone: oltre 50 milioni

Le abitudini cambiano, di pari passo con lo sviluppo tecnologico. Secondo un raporto Rapporto Auditel - Censis, presentato martedì 14 novembre in Senato, prosegue ininterrotta la crescita degli smartphone, che quest'anno sono 50 milioni e 600 mila. Non solo, il dato forse più sorprendente è quello che riguarda i televisori: il 2,8% degli italiani in casa non possiede una tv.