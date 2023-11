Distratto dal cellulare mentre guida il trattore, travolge la mamma e il figlio: lei muore, il 19enne è grave

di Hylia Rossi

Il 33enne stava guidando il trattore ma si è distratto a guardare il cellulare - dei video su Snapchat - e ha messo sotto una mamma col figlio che stavano facendo in quel momento un giro in bicicletta. La mamma è morta sul colpo mentre il ragazzo di 19 anni è stato portato prontamente in ospedale, le gambe schiacciate dal mezzo.

La vicenda ci ricorda ancora una volta quanto una distrazione possa essere fatale, per noi e per gli altri, specialmente quando siamo alla guida. Gli smartphone hanno reso la vita più sicura sotto tanti punti di vista, eppure quando non se ne fa un uso consapevole si va incontro a tragedie simili.

Vediamo cos'è successo.

Un uomo in bicicletta in autostrada: incredibile sull'A1, poi scavalca il guard rail e scappa

Due vite spezzate per una distrazione

La vicenda si è svolta nel Regno Unito e più precisamente nel Cheshire.

Secondo quanto riportato dal DailyMail, le ferite del 19enne sarebbero estremamente serie e sia a livello fisico che mentale finiranno col cambiargli la vita. Le indagini hanno poi rivelato che il sole non aveva nulla a che fare con la distrazione dell'uomo alla guida del trattore: meno di un minuto prima della collisione, Sumner stava guardando video su Snapchat e la velocità con cui procedeva era di circa 30kmh più alta del consentito.

Inoltre, gli agenti hanno scoperto che all'ora dell'incidente il sole era in realtà troppo basso per poter costituire un fastidio e che dal trattore aveva abbastanza visibilità per accorgersi della mamma e del figlio già da 210 metri di distanza, se solo non avesse avuto gli occhi altrove.

Al termine delle indagini, Sumner è stato accusato ad agosto 2022 e condannato lo scorso 10 novembre a otto anni e sei mesi di prigione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA