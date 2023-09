Papà eroico muore per salvare il figlio di 3 anni, il ricordo della moglie: «Era il migliore padre del mondo»

di Redazione web

Un gesto eroico, la massima espressione di amore possibile: David Cole, 30 anni, è morto per salvare suo figlio, un bambino di 3 anni, da morte certa.

La tragedia è avvenuta lo scorso giugno in una spiaggia dell'Essex: David e il figlio si trovavano su una tavola da surf, poi la corrente li ha allontanati dalla spiaggia. A costo della sua stessa vita, David Cole è riuscito a tenere a galla la testa di suo figlio, salvandolo da una tragica fine.

L'inchiesta ha stabilito che si è trattato di un terribile incidente, e ha accertato anche che i soccorsi non avrebbero potuto agire diversamente. Come riporta il Daily Mail, la moglie di David, Katie McDonald, ha voluto organizzare una raccolta fondi su GoFoundMe, per mettere insieme una somma da donare all'ospedale che ha tentato di salvare suo marito, il Colchester Hospital.

La tragica morte di David Cole: le parole della moglie

Questo il ricordo di Katie McDonald: «All'inizio, vedevo David dalla spiaggia con nostro figlio, era vicinissimo. Poi, all'improvviso, la corrente lo ha trascinato via. Il personale della spiaggia ha fatto il possibile per cercare di salvare lui e nostro figlio».

David, ha raccontato Katie, era un marito e un padre esemplare: «Dave era fantastico.

L'inchiesta

Durante l'inchiesta, la polizia ha confermato lo svolgimento dei fatti raccontato da Katie e dai primi soccorritori. Il racconto è stato ulteriormente confermato dal responso dell'autopsia, che conferma la morte per annegamento di David.

Il coroner, inoltre, ha confermato il corretto svolgimento della procedura svolta dai soccorritori che hanno tentato di salvare l'eroico papà.

